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زلزال جديد يضرب أفغانستان
زلزال
2 ابريل 2023 18:38
ضرب زلزال بقوة 4,3 درجة على مقياس ريختر مدينة «فايز آباد»، عاصمة ولاية «بدخشان» الأفغانية، اليوم الأحد، طبقا لما ذكره المركز الوطني الهندي لعلوم الزلازل (إن.سي.إس).
ويقع مركز الزلزال، في بلدة «إيشكاشم»، بمنطقة «جورنو-باداخشان» وشعر به السكان حوالي الساعة الثالثة و33 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 130 كيلومترا، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم.
وهذا ثالث زلزال يضرب ولاية «بدخشان» الأفغانية، في غضون خمسة أيام.
كان زلزال بقوة 4,3 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب شرق العاصمة الأفغانية كابول، صباح الأربعاء الماضي.
كما وقع زلزال قوي في أفغانستان بلغت شدته 6,8 درجة في الأسبوع الماضي، وشعر به السكان في الدول المجاورة، بما في ذلك باكستان وطاجيكستان والهند.
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المصدر: وكالات
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