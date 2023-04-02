الإثنين 3 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زلزال جديد يضرب أفغانستان

زلزال
2 ابريل 2023 18:38

ضرب زلزال بقوة 4,3 درجة على مقياس ريختر مدينة «فايز آباد»، عاصمة ولاية «بدخشان» الأفغانية، اليوم الأحد، طبقا لما ذكره المركز الوطني الهندي لعلوم الزلازل (إن.سي.إس).

ويقع مركز الزلزال، في بلدة «إيشكاشم»، بمنطقة «جورنو-باداخشان» وشعر به السكان حوالي الساعة الثالثة و33 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 130 كيلومترا، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم.

وهذا ثالث زلزال يضرب ولاية «بدخشان» الأفغانية، في غضون خمسة أيام.

كان زلزال بقوة 4,3 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب شرق العاصمة الأفغانية كابول، صباح الأربعاء الماضي.

كما وقع زلزال قوي في أفغانستان بلغت شدته 6,8 درجة في الأسبوع الماضي، وشعر به السكان في الدول المجاورة، بما في ذلك باكستان وطاجيكستان والهند.

أخبار ذات صلة
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب بحر الصين الجنوبي
زلزال قوي يضرب قرب الساحل الشرقي لمنطقة كامشاتكا الروسية
المصدر: وكالات
زلزال
أفغانستان
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
جانب من سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)
الاقتصادي
«سوق أبوظبي» ينظم حملة ترويجية لاستقطاب المؤسسات الاستثمارية العالمية
اليوم 14:38
150 مليون خطوة في مبادرة «خطوة حياة»
الرياضي
150 مليون خطوة في مبادرة «خطوة حياة»
اليوم 14:36
اليوفي والإنتر.. كأس إيطاليا يجدد المواجهات الثأرية
الرياضي
اليوفي والإنتر.. كأس إيطاليا يجدد المواجهات الثأرية
اليوم 14:31
حاكم الشارقة
الإمارات
سلطان القاسمي يوجه بترميم مجموعة من أندر الكتب العربية في مكتبة الإسكوريال الإسبانية
اليوم 14:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©