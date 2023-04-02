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فتح مراكز الاقتراع في فنلندا للانتخابات البرلمانية

ناخبة تدلي بصوتها في فنلندا
2 ابريل 2023 17:45

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الأحد، في فنلندا للانتخابات البرلمانية وسط منافسة قوية بين ثلاثة أحزاب رئيسية.

تواجه رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين (37 عاما)، التي تتمتع بشعبية داخل البلاد وخارجها، منافسة حادة من اليمين أو حتى القوميين المناهضين للهجرة.

وتحتل رئيسة الحكومة المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي لكن بفارق طفيف عن بيتيري أوربو زعيم الائتلاف الوطني (يمين الوسط) وريكا بورا زعيمة حزب الفنلنديين المناهض للهجرة والمشكك في أوروبا.

  • ريكا بورا زعيمة حزب الفنلنديين المناهض للهجرة تدلي بصوتها
    ريكا بورا زعيمة حزب الفنلنديين المناهض للهجرة تدلي بصوتها

يشغل منصب رئيس الوزراء تقليديا زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، وفق قاعدة متفق عليها ضمنا بلا استثناء منذ 1987، شرط أن يكون قادرا على جمع أغلبية في البرلمان.

والسيناريو الحالي مثير للاهتمام لأن الفارق بين الأحزاب الثلاثة ضئيل جدا بينما تستعد فنلندا للانضمام في الأيام المقبلة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في خطوة تاريخية.

وبدأ الاقتراع في هذا البلد الواقع في شمال أوروبا والذي يضم 5,5 مليون نسمة. وصوت نحو أربعين بالمئة من الناخبين مسبقا.

وتتمتع سانا مارين بشعبية واسعة في الخارج كما في فنلندا، وأثبتت نفسها «رئيسة وزراء نجومية».

وقالت مارين للصحافيين، أمس السبت، إن «كل شخص لديه فرصة للفوز. وبالطبع، نريد الفوز لمواصلة عملنا من أجل مستقبل أكثر استدامة»، متعهدة «بالاهتمام بالفنلنديين العاديين».

ويفيد آخر استطلاع للرأي، نُشرت نتائجه الخميس، بأن الائتلاف الوطني سيأتي في الطليعة بحصوله على 19,8 بالمئة من الأصوات متقدماً على حزب الفنلنديين (19,5 بالمئة) ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة مارين (18,7 بالمئة). وهذه الفوارق طفيفة وتبقى ضمن هامش الخطأ.

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