الإثنين 3 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العراق وروسيا يوقعان اتفاقية إعفاء من تأشيرات الدخول

جواز سفر عراقي
2 ابريل 2023 17:30

أعلن أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية مع روسيا لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمات الدخول.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن الصحاف قوله «جرى، في مقر وزارة الخارجية اليوم، التوقيع على مشروع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمات الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية».

وأشار إلى أن «هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية وزارة الخارجية لتعزيز مكانة جواز السفر العراقي ضمن المنهاج الوزاري للحكومة العراقية».

وأضاف المتحدث أن «وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبد الرحمن الحسيني وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي، فيما وقعها عن الجانب الروسي سفير روسيا الاتحادية لدى العراق اليبروس كوتراشيف».

أخبار ذات صلة
الأمينة العامة لمجلس أوروبا تصل أوكرانيا
نائب المستشار الألماني يزور أوكرانيا
المصدر: د ب أ
العراق
روسيا
تأشيرات الدخول
إعفاء
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
جانب من سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)
الاقتصادي
«سوق أبوظبي» ينظم حملة ترويجية لاستقطاب المؤسسات الاستثمارية العالمية
اليوم 14:38
150 مليون خطوة في مبادرة «خطوة حياة»
الرياضي
150 مليون خطوة في مبادرة «خطوة حياة»
اليوم 14:36
اليوفي والإنتر.. كأس إيطاليا يجدد المواجهات الثأرية
الرياضي
اليوفي والإنتر.. كأس إيطاليا يجدد المواجهات الثأرية
اليوم 14:31
حاكم الشارقة
الإمارات
سلطان القاسمي يوجه بترميم مجموعة من أندر الكتب العربية في مكتبة الإسكوريال الإسبانية
اليوم 14:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©