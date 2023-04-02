العراق وروسيا يوقعان اتفاقية إعفاء من تأشيرات الدخول
جواز سفر عراقي
2 ابريل 2023 17:30
أعلن أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية مع روسيا لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمات الدخول.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن الصحاف قوله «جرى، في مقر وزارة الخارجية اليوم، التوقيع على مشروع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمات الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية».
وأشار إلى أن «هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية وزارة الخارجية لتعزيز مكانة جواز السفر العراقي ضمن المنهاج الوزاري للحكومة العراقية».
وأضاف المتحدث أن «وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبد الرحمن الحسيني وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي، فيما وقعها عن الجانب الروسي سفير روسيا الاتحادية لدى العراق اليبروس كوتراشيف».