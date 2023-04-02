البابا يترأس قداساً بعد خروجه من المستشفى

ترأس البابا فرنسيس، اليوم الأحد، قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان إيذاناً ببدء احتفالات عيد الفصح وذلك بعد خروجه من المستشفى حيث خضع للعلاج من التهاب بالشعب الهوائية.
وقال البابا، البالغ 86 عاماً، بعد يوم من خروجه من المستشفى حيث أمضى ثلاثة أيام «أحييكم جميعاً، أهل روما والحجاج لا سيما القادمين من أماكن بعيدة. أشكركم على مشاركتكم وكذلك على صلواتكم التي كثفتموها في الأيام الأخيرة. شكراً!».
ألقى البابا التحية على الجموع من السيارة البابوية أثناء تجوله صباح الأحد في الساحة الذي زُيّنت بأكثر من 35 ألف نبتة وزهرة، قبل أن يترأس كما وعد، القداس الذي حضره نحو ثلاثين ألف شخص.
يمثل هذا القداس بداية أسبوع الآلام الذي يسبق احتفالات عيد الفصح، أهم حدث في العام بالنسبة للكاثوليك.
وغادر بابا الفاتيكان، أمس السبت، مستشفى «جيميلي» في العاصمة الإيطالية روما بعد أن قضى فيه ثلاث ليال، وبدا في حال ومزاج جيدين.
كان الفاتيكان أعلن الأربعاء أن البابا سينقل إلى مستشفى «جيميلي» في روما لإجراء فحوص مقررة من قبل، قبل أن يوضح في وقت لاحق أنه يعاني صعوبات في التنفس و«عدوى تنفسية» تتطلب علاجا بمضادات حيوية.
وهذه ثاني مرة يدخل فيها المستشفى منذ 2021 عندما خضع لجراحة بالقولون في مركز «جيميلي» نفسه.