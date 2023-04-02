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الصين واليابان تريدان تعزيز الحوار والتعاون

رئيس الوزراء الصيني (يمين الصورة) يستقبل وزير خارجية اليابان
2 ابريل 2023 16:36

أجرى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، اليوم الأحد، محادثات مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في العاصمة الصينية بكين.

وحث تشيانغ اليابان على تعزيز الحوار والتعاون مع بلاده.

قبل ذلك، ناقش وزير الخارجية الياباني ملفات إقليمية وأمنية خلال اجتماع مع نظيره الصيني تشين قانغ، في زيارة يجريها لبكين هي الأولى لوزير خارجية ياباني منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتأتي الزيارة في وقت يسعى فيه البلدان إلى إيجاد أرضية مشتركة.

وقال الوزير الياباني: «أكد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار بشأن ملفات منها الأمن القومي»، مضيفاً أنه تحدث إلى تشين عن «أهمية ضمان السلام والاستقرار في مضيق تايوان».

وأشار هاياشي إلى أن اليابان والصين اتفقتا على استئناف محادثات ثلاثية مع كوريا الجنوبية، ووصف الاتفاق على ذلك خلال اجتماعه مع تشين بأنه «إنجاز مهم».

وتابع: «اتفقنا على استمرار التواصل عن كثب على عدة مستويات، بما في ذلك مستوى وزيري الخارجية ومستوى القادة».

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المصدر: وكالات
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اليابان
لي تشيانغ
يوشيماسا هاياشي
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