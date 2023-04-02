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اتفاق بين بغداد وكردستان لاستئناف صادرات النفط

حقل نفطي في العراق (أرشيفية)
2 ابريل 2023 16:19

قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، إن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع.

وكتب لاوك غفوري مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة الإقليم على موقع تويتر: «بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر (ميناء) جيهان هذا الأسبوع».

وتابع: «سيظل هذا الاتفاق سارياً إلى أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز».

كانت أربعة مصادر مطلعة قالت لوكالة رويترز للأنباء، أمس السبت، إن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على وشك إبرام اتفاق يهدف إلى استئناف صادرات النفط من الشمال.

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المصدر: وكالات
النفط
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