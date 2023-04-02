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كييف: مقتل 6 بقصف روسي على كوستيانتينيفكا

كييف: مقتل 6 بقصف روسي على كوستيانتينيفكا
2 ابريل 2023 15:50

قال مسؤول أوكراني كبير إن ستة مدنيين قتلوا وأُصيب ثمانية آخرون في قصف روسي لبلدة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا صباح اليوم الأحد.

وتبعد كوستيانتينيفكا 20 كيلومترا إلى الغرب من باخموت.
وقال آندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تيليجرام "نفذ الروس قصفا مكثفا على بلدة كوستيانتينيفكا".

وأضاف أن 16 بناية سكنية وثمانية منازل وروضة أطفال ومبنى إداري تضررت من القصف.

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
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