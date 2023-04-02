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وزيرا خارجية اليابان والصين يلتقيان لأول مرة منذ 3 أعوام

وزيرا خارجية اليابان والصين يلتقيان لأول مرة منذ 3 أعوام
2 ابريل 2023 12:09

التقى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بنظيره الصيني تشين جانج في الصين اليوم الأحد لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وكانت آخر زيارة يقوم بها وزير خارجية ياباني للصين قبل جائحة كورونا في أواخر عام 2019، كما كان آخر لقاء مباشر بين وزيري خارجية الدولتين في أواخر عام 2020.

 وقد تم الاتفاق على لقاء الوزيرين خلال مباحثات بين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا على هامش قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-المحيط الهادي في بانكوك نوفمبر الماضي. 

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المصدر: وكالات
اليابان
الصين
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