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حرائق هائلة في كوريا الجنوبية

أرشيفية
2 ابريل 2023 11:30

اندلعت حرائق هائلة في أماكن بمختلف أنحاء كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، فيما تم صدور تحذيرات بشأن الطقس الجاف، في أقاليم "دايجون" و"سيجونج" و"ساوث تشونجتشونج".

وتم الإبلاغ عن اندلاع حريق هائل، حوالي الساعة 11 صباح اليوم، في جبل بإقليم "ساوث تشونجتشونج"، مما دفع سلطات الغابات لإصدار تحذير من المستوى الثالث، ضد اندلاع الحرائق الهائلة، الساعة الواحدة و20 دقيقة مساء، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وتحاول سلطات الإطفاء والغابات إخماد الحرائق، حيث حشدت 17 مروحية و11 قطعة من المعدات وحوالي 190 رجل إطفاء.

كما تحاول السلطات إخماد حريق هائل في سول، اندلع في جبل "اينوانج" ، حوالي الساعة الحادية عشرة و50 دقيقة، صباح اليوم الأحد، حيث دفعت بأكثر من 100 شخص وثماني مروحيات. 

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المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
حرائق
الطقس
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