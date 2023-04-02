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السيول تغرق مدينة سيدني الأسترالية

أرشيفية
2 ابريل 2023 11:10

تسببت الأمطار الغزيرة في تدفق سيول في سيدني أكبر مدن أستراليا اليوم الأحد مما دفع السكان لحماية منازلهم بأكياس الرمال وطلب المساعدة بعد تحذيرات مسبقة من السلطات من سوء الأحوال الجوية.

وتلقت سلطات الطوارئ 50 اتصالاً لطلب المساعدة في حماية ممتلكات من سكان في سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز. وتركزت أغلب الطلبات حول المساعدة في وضع أكياس الرمال وسد الثقوب في أسطح المنازل.


وشهدت سيدني في 2022 أكبر معدل لهطول الأمطار منذ 164 عاماً، وذلك بعد تعرض منطقة الساحل الشرقي لأستراليا لظاهرة (لا نينا) المناخية للعام الثالث على التوالي والتي صاحبتها أمطاراً غزيرة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً من عاصفة رعدية شديدة قد تتعرض لها مناطق في سيدني اليوم الأحد، وتوقعت هطول أمطار غزيرة وسيول محتملة وحذرت من أن المدينة ستشهد مزيداً من الأمطار هذا الأسبوع.

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المصدر: وكالات
السيول
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سيدني
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