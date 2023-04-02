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قتيلان باشتعال منطاد فوق تيوتيهواكان في المكسيك

قتيلان باشتعال منطاد فوق تيوتيهواكان في المكسيك
2 ابريل 2023 10:12

قتل شخصان وأصيب شخص ثالث بجروح في المكسيك بعدما اشتعلت النيران في منطاد بالقرب من موقع تيوتيهواكان الأثري، وهو معلم سياحي رئيسي في البلاد، بحسب ما أكدت السلطات السبت.

وقالت حكومة ولاية مكسيكو التي تشمل العاصمة في بيان إن "ركاب المنطاد قفزوا منه".
وأضاف البيان أن سيدة تبلغ من العمر 39 عاما ورجلاً (50 عاماً) توفيا وأصيب قاصر بحروق في الوجه من الدرجة الأولى والثانية وكسر في عظم الفخذ الأيمن، من دون تحديد العدد الإجمالي للركاب.
وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام عديدة المنطاد المشتعل في سماء صافية تمامًا.

وأشار البيان إلى أن المنطاد سقط في حقل تابع لبلدية تيوتيهواكان في وسط البلاد.

ويعرض العديد من منظمي الرحلات السياحية أخذ ركاب في رحلة بمنطاد فوق موقع تيوتيهواكان، على بعد حوالي 70 كيلومتراً شمال شرق العاصمة مكسيكو، بحوالي 150 دولارًا.

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المصدر: وكالات
المنطاد
مكسيكو
المكسيك
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