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مقتل 20 شخصاً وإصابة العشرات في عاصفة عنيفة تجتاح أميركا

مقتل 20 شخصاً وإصابة العشرات في عاصفة عنيفة تجتاح أميركا
2 ابريل 2023 10:07

ذكر مسؤولون وتقارير إعلامية أن عاصفة عنيفة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة اجتاحت الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة في طريقها صوب الشرق اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل 21 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً من عواصف رعدية السبت في أجزاء من شرق الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وتساقط الأشجار بسبب رياح تزيد سرعتها عن 100 كيلومتر في الساعة.

وقال مسؤولون إن الأعاصير أدت إلى انهيار سقوف وجدران الكثير من المباني في ولاية آركنسو وانقلاب سيارات وسقوط أشجار وخطوط كهرباء في مدينة ليتل روك ومناطق كبيرة في شرق وشمال شرق المدينة، وهي عاصمة الولاية.

واجتاحت موجة من الطقس الربيعي القاسي أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة الجمعة وهددت منطقة وسط البلاد من تكساس إلى البحيرات العظمى بعواصف رعدية وأعاصير.

ويأتي الطقس المضطرب بعد أسبوع من سلسلة عواصف رعدية تسببت في إعصار قاتل اجتاح بلدة رولينج فورك بولاية مسيسبي ودمر الكثير من منازل البلدة البالغ عددها 400 وأسفر عن مقتل 26 شخصاً.

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المصدر: وكالات
عواصف
أمطار غزيرة
الولايات المتحدة الأميركية
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