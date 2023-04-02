الإثنين 3 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

"رئاسة الحرمين": 9 ملايين مصلِ ومعتمر منذ بدء شهر رمضان المبارك

"رئاسة الحرمين": 9 ملايين مصلِ ومعتمر منذ بدء شهر رمضان المبارك
2 ابريل 2023 09:36

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إن عدد قاصدي البيت العتيق منذ بدء شهر رمضان المبارك وحتى أمس بلغ 9,357,853 مصلياً ومعتمراً.
وأضافت ــ بحسب وكالة الأنباء السعودية " واس "ــ أنها عملت على تذليل كافة إمكانياتها في سبيل تقديم سلسلة من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن.

ووذكرت أن خدماتها المقدمة للمعتمرين والمصلين تمثلت في توزيع 508,560 عبوة زمزم والكتيبات والمطويات لـ 62,500 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 719,500 مستفيد، إلى جانب 1,992,050 مستفيداً من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ 982,154 مستفيداً، و118,130 مستفيداً من المعرض الرمضاني.. كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 45,560 مستفيداً، واستهلاك 12,399,145 لتراً من ماء زمزم، واستخدام و322,700 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 47,500 لتر من معقمات الأيدي، و46,500 لتر من التعقيم بالروبوتات، و44,500 لتر من التعقيم بالبايوكير، و320,800 لتر في تعقيم الأسطح.ولفتت إلى نوعية نوعية الخدمات المقدمة والتي اشتملت على توزيع 9,497 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 249,906 مستفيدين، و 32,635 مستفيداً من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، وتقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 653,369 مستفيداً، وفرش 35.000 سجاد بالمسجد الحرام. 

أخبار ذات صلة
المسجد النبوي يستقبل أكثر من 10 ملايين مصلٍ خلال الثلث الأول من رمضان
السعودية وإيران تناقشان الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الأخير
المصدر: وام
المسجد الحرام
المسجد النبوي
السعودية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
150 مليون خطوة في مبادرة «خطوة حياة»
الرياضي
150 مليون خطوة في مبادرة «خطوة حياة»
اليوم 14:36
اليوفي والإنتر.. كأس إيطاليا يجدد المواجهات الثأرية
الرياضي
اليوفي والإنتر.. كأس إيطاليا يجدد المواجهات الثأرية
اليوم 14:31
حاكم الشارقة
الإمارات
سلطان القاسمي يوجه بترميم مجموعة من أندر الكتب العربية في مكتبة الإسكوريال الإسبانية
اليوم 14:26
موضوعية
الاقتصادي
أوروبا تطلق مؤشراً مرجعياً جديداً لأسعار الغاز
اليوم 14:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©