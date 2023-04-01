231 واقعة تجنيد واستغلال للأطفال في 6 أشهر في اليمن

عدن (الاتحاد)

وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «تحالف رصد»، 248 واقعة تجنيد واستغلال أطفال في 10 محافظات.

وتصدرت جماعة الحوثية الانقلابية عمليات تجنيد الأطفال بواقع 231 طفلاً، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 وحتى 31 يناير 2023.

وأوضح «تحالف رصد» في تقرير حديث أطلقه بعنوان «أطفال لا جنود» ونشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن محافظة إب تصدرت أعمال التجنيد بواقع 55 طفلاً تليها عمران 46 طفلاً، وكشف عن تعرض أطفال اليمن لانتهاكات واسعة لحقوقهم التي كفلتها المواثيق العالمية بسبب الصراع، وشملت تغيير لمعتقداتهم وهويتهم الوطنية والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي وأعمال أخرى يمكن وصفها بالاتجار بالبشر.

وأشار التقرير إلى أن عمليات التجنيد زادت بوتيرة كبيرة في العام 2022 وهو العام الذي وقعت به جماعة الحوثي على خطة إنهاء تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة، وأُطلقت فيه الحملة الدولية لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل الحكومة اليمنية ومكتب الأمم المتحدة في اليمن، لافتاً إلى أن العدد الأكبر من المجندين قد لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية، حيث سجل التقرير مقتل 142 طفلاً، وما يزال 82 طفلاً مستمرين في التجنيد، و13 طفلاً عادوا إلى منازلهم و5 منهم محتجزين و4 مصيرهم مجهول.

وبين التقرير أن جماعة الحوثي عملت على استقطاب وتجنيد الأطفال عبر سلسلة من المشرفين، وسخّرت من أجلهم كثير من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال، وتعمدت على تغيير المناهج التعليمية للأطفال، وهو ما أثر بشكل واضح في الدفع بهم إلى التجنيد، واستخدمت الدعاية ووسائل الإعلام لصناعة الهالة على القتلى من الأطفال المجندين سيما خلال تشييع جنائزهم، وهو ما يحفز أقرانهم للتجنيد تأسياً بهم والثأر لهم إلى جانب الخطاب التعبوي لقادتها وإنتاج العديد من البرامج والمواد الإعلامية لتحفيز الأطفال للقتال.

وأكد «تحالف رصد» أن قيادات الحوثيين ينطبق عليهم وصف «مجرمي حرب» لمساهمتهم الفعالة في تجنيد الأطفال قسرياً تحت سن 15 عاماً، وشاركوا بشكل كبير في ارتكاب جرائم خطيرة بحق الأطفال خلال النزاع، وساهموا بشكل واضح في اختراق قواعد الحرب وقانون حقوق الإنسان.