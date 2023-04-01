بغداد وأربيل تتفقان على آلية  لاستئناف صادرات النفط

هدى جاسم (بغداد)

أكدت مصادر برلمانية عراقية، أن اجتماعاً إيجابياً عقد بين ممثلي إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، أسفر عن اتفاق على آلية جديدة لبيع نفط الإقليم بطريقة مشتركة. وبحسب المصادر، فإن اجتماعات ستجري للاتفاق على العقود النفطية لإقليم كردستان العراق، وإيجاد مشترين جدد لنفط الإقليم من ميناء جيهان التركي، بصورة مشتركة، إلى جانب المشترين الحاليين، في خطوة من شأنها أن تطمئن الشركات المنتجة والمشترين. وحسب المصادر، فقد تم إبلاغ جميع الشركات التي كانت تشتري نفط إقليم كردستان بضرورة توقيع عقود جديدة، حيث سيتم بيع النفط من الآن وصاعداً وفق الأسعار العالمية.

وفي وقت سابق، أكدت شركات نفط دولية أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لاستئناف تصدير النفط.

وقال مسؤول تركي كبير، إن لا حكومة كردستان أو المسؤولين بالحكومة الاتحادية العراقية أبلغوا تركيا بعد بالاتفاق، وأن المناقشات جارية.