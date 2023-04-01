6 أبريل موعد جديد لتوقيع «الاتفاق النهائي» بالسودان

أسماء الحسيني (الخرطوم)

اتفقت الأطراف المدنية والعسكرية في السودان، أمس، على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أبريل الجاري.

وقال مصدر بـ«قوى الحرية والتغيير» (المجلس المركزي)، إن «الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري اتفقت على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أبريل الجاري».

وأضاف المصدر ذاته، أن «اتفاق الأطراف المدنية والعسكرية على التاريخ الجديد جاء بعد اجتماع استمر لعدة ساعات في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم».

وتابع: «ناقشت الأطراف العملية السياسية بصورة جادة من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي».​​​​​​​

ولاحقاً أكد المتحدث باسم العملية السياسية النهائية في السودان، خالد عمر يوسف في بيان، تاريخ 6 أبريل لتوقيع الاتفاق النهائي.

وأفاد المتحدث: «انعقد في القصر الجمهوري بالخرطوم اجتماع ضم الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو، وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي وهيئة (إيغاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة يونيتامس». وأضاف: «استعرض الاجتماع التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي، وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسية في 15 مارس الماضي».

وتابع: «بعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري».

والأربعاء، اختتم مؤتمر «الإصلاح الأمني والعسكري» بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي.

ويأتي المؤتمر استكمالاً لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير الماضي، بين الموقعين على «الاتفاق الإطاري» في 5 ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها «الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي»، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتترقب قطاعات واسعة من الشعب السوداني توقيع «الاتفاق السياسي النهائي»، والذي يفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية تقود الفترة الانتقالية.

وأكد ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية «التيار الثوري» والمتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، أن «الشعب السوداني سينتصر والفلول سيخسرون في معركة استرداد الانتقال والتحول الديمقراطي».

وقال عرمان في تغريدة على «تويتر»، إن «المجهود الذي بذل خلال اليومين الماضيين من قبل القوات المسلحة والدعم السريع والقوى المدنية يخدم الشعب السوداني»، مضيفاً «مهما بلغ تخريب الفلول لن يوازي قدرة الشعب والثورة، والشعب سينتصر والفلول سيخسرون».

وأوضح أن «قضايا الإصلاح والدمج والتحديث معقدة، وهي جزء من مشروع وطني شامل، وأن ما يجري حله الآن هو قضايا القيادة والسيطرة ومدد وتوقيتات الدمج، التي ستحل لمصلحة الشعب، ويتم التوقيع على الاتفاق النهائي رغم مؤامرات الفلول».

وقالت الكاتبة والمحللة السياسية السودانية رشا عوض رئيس تحرير صحيفة «التغيير»، إن هناك تياراً شعبياً كبيراً يريد نجاح العملية السياسية الحالية لتحقيق نوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذا التيار تمثله قوى «الحرية والتغيير»، مشيرةً إلى أنه من العوامل الرئيسية لإنجاح هذه العملية قوة الدفع الدولي، الذي يشترط استئناف الدعم الاقتصادي بعودة المسار الانتقالي، وتشكيل حكومة مدنية.

وقالت رشا عوض، في تصريحات لـ«الاتحاد»: «مع اقتراب نجاح العملية وتوقيع الاتفاق النهائي وصياغة الدستور الانتقالي وتشكيل الحكومة، برزت بقوة العناصر التي ترفض العملية وتصعد ضدها، حيث ينشط الإخوان على جميع الجبهات لإفشال هذا المسار، الذي يعد مخرجاً آمناً للسودان، وإلى جانب الإخوان، يعارض المسار الكتلة الديمقراطية وقوى التغيير الجذري وجزء من لجان المقاومة».