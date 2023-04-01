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مقتل 14 إرهابياً في الصومال

مقتل 14 إرهابياً في الصومال
2 ابريل 2023 02:47

مقديشو (الاتحاد)

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الجيش الصومالي يحرر منطقة استراتيجية وسط البلاد

أعلن الجيش الوطني الصومالي قتل 14 عنصراً من مليشيات حركة «الشباب» الإرهابية، بالتعاون مع المقاومة الشعبية المحلية في منطقة «مكودي» جنوب غربي البلاد. 
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس، عن ضباط الجيش الوطني قولهم، إن «الخلايا الإرهابية حاولت شن هجوم يائس ضد قاعدة عسكرية، ولكن القوات المسلحة ألحقت خسائر كبيرة بالمتمردين». 
وأشارت الوكالة في الوقت ذاته إلى أن الحكومة الفيدرالية تبذل جهدها لإيصال الخدمات الاجتماعية إلى المناطق المحررة من قبضة مليشيات «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

حركة الشباب الإرهابية
الصومال
الجيش الصومالي
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