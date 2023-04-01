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36 قتيلاً بهجوم في بوركينا فاسو

36 قتيلاً بهجوم في بوركينا فاسو
2 ابريل 2023 02:47

واغادوغو (وكالات)

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قتل 6 مدنيين وحوالي 30 مسلحاً في هجوم مسلح على إحدى القرى في شمال بوركينا فاسو.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن السلطات الإقليمية في ياتينغا، قولها إن «قرية كوسوكا تعرضت لهجوم نفذته مجموعة مسلحة، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم 4 متطوعين لمساعدة الجيش»، لافتة النظر إلى أن طائرات عسكرية تعقبت المهاجمين خلال فرارهم من موقع الاشتباكات، وقتلت منهم ما لا يقل عن 30 عنصراً.
وأضافت أن القوات البرية استعادت بعد ذلك وسائل لوجستية وأسلحة، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يأتي بعد يوم واحد من تفكيك قاعدة كبيرة لمجموعات مسلحة في مانغودار، وتصفية العديد من عناصرها.
وفي سياق متصل، عين الرئيس الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري، مسؤولين جديدين على رأس الجيش الذي يخوض قتالاً ضد الجماعات الإرهابية واستعادة معاقلها.
وبحسب مرسوم رئاسي، حل العميد سيلستين سيمبوري على رأس قيادة أركان الجيش خلفاً للعميد ديفيد كابري الذي كان يشغل هذا المنصب منذ فبراير 2022.
ورأس سيمبوري الذي كان حتى الآن نائب رئيس الأركان، الحوار الوطني في أكتوبر 2022 الذي اختار إبراهيم تراوري رئيساً انتقالياً بعيد تسلمه السلطة في سبتمبر، كما عين تراوري العقيد تيوفيل نيكيما رئيساً لأركان القوات البرية.
وأوضح مصدر أمني: «إنهما قائدان، مكلفان بقيادة وتنسيق الهجمات على الجبهة في الحرب التي يريد رئيس الدولة خوضها من أجل استعادة الأراضي، وهي عملية يرى فيها انتقالاً إلى مستوى جديد وهو مسار الهجوم على الإرهابيين ومطاردتهم».
منذ حصوله مؤخراً على وسائل قتال جوي، يبث الجيش بانتظام مقاطع فيديو لضربات على مستوطنات أو جماعات إرهابية مشتبه بها، مؤكداً أن عملية التقدم لاستعادة المنطقة بأكملها وتأمينها جارية.

بوركينا فاسو
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