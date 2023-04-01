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تونس: نسعى لإيجاد حلول سلمية وعادلة للقضايا الأفريقية

تونس: نسعى لإيجاد حلول سلمية وعادلة للقضايا الأفريقية
2 ابريل 2023 02:47

تونس (الاتحاد)

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أكدت تونس أنها ستسعى خلال مدة رئاستها لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقية التي بدأت أمس، ولمدة شهر، إلى ترجمة رؤيتها الهادفة إلى إيجاد حلول سلمية وعادلة ودائمة لمختلف القضايا الأفريقية من أجل قارة آمنة ومستقرة ومزدهرة.
وجددت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، أمس، التزامها بمواصلة العمل من أجل الإسهام في بلوغ أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وفي توثيق التضامن بين شعوب القارة ومع مختلف شعوب العالم، مضيفةً أنها ستعمل على أن تكون قوة اقتراح إيجابية لدعم الأمن والاستقرار بالقارة، انطلاقاً من مبادئ التضامن والتكامل الأفريقي.
وأكد البيان حرص تونس على ترسيخ أركان السلم المستدام بالقارة ومعالجة التوترات ودعم أدوات الوقاية من الأسباب العميقة التي تؤدي إلى اندلاعها، والعمل مع البلدان الأفريقية لدفع جهود التسوية السياسية والمصالحة.
وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، مساء أمس الأول، إن «بلاده مستعدة للحوار مع شركائها وتعول على تفهمهم لخصوصية المرحلة التي تمر بها».
وأضاف عمار، خلال اتصال هاتفي بين عمار، ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا: «بلادنا مستعدة للحوار وتعول على تفهم شركائها، ومن بينهم فرنسا، باعتبار أن تونس انخرطت في مسار لا رجعة فيه لإرساء ديمقراطية حقيقية ومنوال تنموي أكثر عدلاً وشمولية».
وأشار إلى أن «تونس تسعى إلى مسار يتماشى وتطلعات شعبها خاصة بعد التجربة التي عاشتها خلال العشرية الماضية».

تونس
الاتحاد الأفريقي
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