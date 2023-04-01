كييف تسعى للتواصل مع بكين لمناقشة مقترح السلام

كييف (وكالات)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، أن كييف تسعى إلى التواصل مع السلطات الصينية لمناقشة صيغته المقترحة للسلام.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر مشترك مع قادة سلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ومولدوفا: «يجب عمل كل شيء لإشراك أكبر عدد من الدول في الانتصار في هذه الحرب».

وقال زيلينسكي: «نبعث إشارات ونقول إننا مستعدون للقاء والتحدث، نحن بانتظار إجابة». وقالت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون إن مقترحات الصين تشمل وقفا لإطلاق النار، وهو ما من شأنه أن يجمد الأراضي التي استولت عليها روسيا، ورغم ذلك، لم يرفض زيلينسكي جهود الصين للوساطة، حيث إن ما يرجى منها هو مساعدة حليفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت الصين كشفت في 24 فبراير الماضي، عن مقترح لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا «سلميا»، وشددت على ضرورة استئناف «الحوار المباشر» بين البلدين في «أقرب وقت». ونصت بنود المقترح على ضرورة احترام سيادة كافة الدول، وتطبيق القانون الدولي بشكل موحد، والتخلي عن المعايير المزدوجة. في سياق آخر، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن بلاده زادت إنتاج الذخائر الموجهة العالية الدقة، لدعم الجيش الروسي في تنفيذ ما تصفها موسكو بخطة العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأكد شويغو -خلال اجتماع في المقر المشترك للقوات المسلحة الروسية- أن المجمع الصناعي العسكري الروسي زاد كمية الذخائر بوجه عام، وأن روسيا تملك ما يكفيها لمواصلة المعارك.

ميدانيا، أعلن الجيش الأوكراني إن الجنود المحاصرين قرب مدينة باخموت شرقي البلاد صدوا المزيد من الهجمات الروسية على مدار اليوم الماضي. وذكرت هيئة الأركان العامة أمس: أنه «على مدار الـ 24 ساعة الماضية، صد مدافعونا هجمات في منطقة بلدتي بودانيفكا وإيفانفسك». إلى ذلك، قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الروسية تهاجم في وقت واحد بـ4 اتجاهات في شرق البلاد، وهي ليمان وباخموت ومارينكا وأفدييفكا، دون تحقيق نجاحات في الأغلب، وفق تعبيرها.

وأشارت ماليار إلى أن القوات الروسية لم تتمكن حتى الآن من الاستيلاء على بلدة باخموت الإستراتيجية، فيما تحاول أيضا محاصرة أفدييفكا، مؤكدة أن الوضع لا يزال في مناطق العمليات الدفاعية صعبا للغاية.