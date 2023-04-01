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طالبان: «داعش» لم يعد يشكل تهديداً كبيراً

طالبان: «داعش» لم يعد يشكل تهديداً كبيراً
2 ابريل 2023 02:47

كابول (وكالات)

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ذكر ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحكومة المؤقتة الأفغانية أن قوات الأمن، التابعة للحكومة تمكنت من القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي، مشيراً إلى أنه لم يعد يشكل تهديداً كبيراً، كما كان قبل عام. وفي مقابلة مع «صوت أمريكا»، باللغة البشتونية، ذكر مجاهد أن قوات الأمن الأفغانية «منذ أغسطس 2021، اعتقلت وسجنت ما بين 1600 و1700 من مقاتلي التنظيم  وقتلت أكثر من 1100»، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.  جاءت تصريحات ذبيح الله مجاهد، فيما تقلل طالبان عادة من وجود وتهديد مسلحي تنظيم «داعش»، في البلاد.
وكان مايكل كوريلا، الجنرال الأميركي البارز، قائد القيادة المركزية الأميركية قد زعم مؤخرا أثناء حديثه للكونجرس أن داعش أقوى اليوم ، مما كان عليه في أفغانستان.  وذكر الجنرال الأميركي أن هناك 6500 مقاتل على الأقل من داعش، في أفغانستان. غير أن مجاهد نفى مزاعم الجنرال الأميركي، مؤكدا أن مقاتلي «داعش»، تم قمعهم وأن أعدادهم تراجعت بالفعل.

طالبان
أفغانستان
داعش
الإرهاب
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