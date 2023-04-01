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باكستان تدعو لإجراء انتخابات في أنحاء البلاد في يوم واحد

شهباز شريف
2 ابريل 2023 01:50

طالبت الحكومة الباكستانية، السبت، بإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد في نفس اليوم "لأن ذلك شرط دستوري أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وحرة".

وأشارت إلى أن أي انحراف عن ذلك سيخلق أزمة سياسية كارثية للبلاد.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء شهباز شريف اجتماع الأحزاب المتحالفة في الحكومة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.

وبحث القادة بالتفصيل الوضع السياسي العام في البلاد وأجروا مشاورات حول الاستراتيجية المستقبلية.

وقالوا إن أي انحراف سيكون مشابها لهجوم انتحاري على المصالح الاقتصادية للبلاد.

وأوضح الاجتماع أن "مؤامرة خلق أزمة سياسية ودستورية لن تكون مقبولة بأي حال من الأحوال".

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المصدر: د ب أ
باكستان
شهباز شريف
انتخابات
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