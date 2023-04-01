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ارتفاع عدد قتلى العواصف في الولايات المتحدة

آثار العواصف في الولايات المتحدة
2 ابريل 2023 01:20

ارتفعت، السبت، حصيلة ضحايا الزوابع والعواصف العنيفة التي ضربت الولايات المتحدة إلى 18 قتيلا.

وسجل خصوصا مصرع سبعة أشخاص في ولاية تينيسي بجنوب البلاد، وفق السلطات المحلية.

وقالت ماغي هنان المتحدثة باسم وكالة إدارة الكوارث في تينيسي "سجلت سبع وفيات مرتبطة بالعواصف الشديدة في مقاطعة ماكنيري".

وأفيد، في حصيلة سابقة، عن مصرع 11 شخصا في الولايات التي طاولتها العواصف منذ الجمعة.

كما طاولت الأعاصير المدمرة خصوصا ولاية أركنساو الجمعة حيث لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، وفق ما أفادت حاكمة الولاية الجنوبية الريفية سارة هاكابي في مؤتمر صحافي.

استيقظ سكان عاصمة الولاية "ليتل روك"، السبت، على مشاهد سيارات مقلوبة وأشجار ضخمة وأعمدة هواتف مقتلعة ومنازل مدمرة.

وقال فرانك سكوت رئيس بلدية "ليتل روك" للصحافيين "نعلم أن الكثير من الناس اضطروا للنزوح ويبحثون عن ملجأ".

وقالت لارا فارار، الصحافية في واحدة من الصحف الاقتصادية المحلية في اتصال هاتفي، إنها "صُدمت" بحجم الدمار في "ليتل روك".

وأضافت أن "أسطح بعض المنازل دمرت بالكامل" ونشرت صورا لبيوت مدمرة وجدران انهارت جزئيا وأشجار على الأرض.

وتابعت أن "الحي مدمر بالكامل"، مشيرة إلى ركام ممتد لنحو 500 متر.

أما بلدة "وين" في شمال شرق الولاية، فقد صارت "مقسمة تقريبا بسبب الأضرار الممتدة من الشرق إلى الغرب"، وفق ما صرحت رئيسة البلدية جينيفر هوبس لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية.

وكشفت سارة هاكابي، السبت، أنها ناقشت الوضع مع الرئيس الأميركي جو بايدن غداة إعلانها حالة الطوارئ ونشر حوالى 100 من عناصر الحرس الوطني. 

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المصدر: آ ف ب
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