إنقاذ عشرات المهاجرين في البحر المتوسط

أنقذت السفينة "أوشن فايكينغ" التي تستخدمها منظمة "إس أو إس المتوسط"، بعد ظهر السبت 92 مهاجرا كانوا يواجهون ظروفا صعبة على متن زورق مطاط يضيق بهم، بحسب ما أفادت المنظمة الإنسانية التي مقرها في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا. وأضافت المنظمة، عبر موقع تويتر أن بين من تم إنقاذهم "تسع نساء ونحو 40 قاصرا غير مرافقين"، ناشرة صورا لعملية الإسعاف. وتولى أمر الناجين، ومعظمهم "منهكون فيما يعاني بعضهم حروقا ناتجة من الوقود وإصابات"، منظمة "اس او اس المتوسط" وفريق من الصليب الأحمر. واقتضت الظروف استخدام نقالات لإجلاء بعضهم وتدفئتهم ببطانيات. تعتبر منظمة الهجرة الدولية، البحر الأبيض المتوسط طريق الهجرة الأخطر في العالم. وتقدر الوكالة، التابعة للأمم المتحدة، أن 1417 شخصا فقدوا فيه خلال 2022. أخبار ذات صلة محكمة تلزم إيطاليا بدفع تعويضات للاجئين 39 قتيلاً جراء حريق في مأوى لمهاجرين بالمكسيك

المصدر: آ ف ب