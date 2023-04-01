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ماكرون وزيلينسكي يناقشان تنظيم «قمة سلام»

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
2 ابريل 2023 01:01

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، «الجهود الدبلوماسية التي يتعين بذلها لتنظيم قمة سلام».

وناقش الرئيسان، خلال اتصال هاتفي «الوضع العسكري في أوكرانيا»، وجدد إيمانويل ماكرون «دعمه لأوكرانيا» لإنهاء الأزمة الحالية، بحسب ما أشارت الرئاسة الفرنسية في بيان.

من جهته، أوضح زيلينسكي عبر تطبيق «تلغرام»، أنه بحث مع نظيره الفرنسي «الخطوات التالية لتنفيذ» خطته للسلام المؤلفة من عشر نقاط. وأضاف «نسّقنا الإجراءات للفعاليات الدولية المقبلة».

وتابع زيلينسكي، خلال خطابه اليومي للأمة «تناقشنا بالتفصيل لمدة ساعة. تحدثنا عن الوضع على خط الجبهة، وتعاوننا السياسي، وكيفية المضي قدماً في تنفيذ مشروع السلام الأوكراني. أشكر لفرنسا دعمها المستمر».

وقالت باريس، إن الزعيمين ناقشا أيضاً «الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية».

تأتي المكالمة بعد أيام قليلة من زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لأوكرانيا.

وأوضح قصر الإليزيه أن غروسي «سيلتقي الرئيس ماكرون قريباً»، مشيراً إلى أن الرئيسين الفرنسي والأوكراني شددا على «أهمية دعم عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع».

زار رافايل غروسي محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأربعاء بحثاً عن حل مقبول من كييف وموسكو لتأمين الموقع في جنوب شرق أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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