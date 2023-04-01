أوكرانيا تنشر بياناً بشأن الوضع الميداني في باخموت

قال الجيش الأوكراني، السبت، إن الجنود المحاصرين قرب مدينة باخموت شرقي البلاد صدوا المزيد من الهجمات على مدار يوم الجمعة. وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنه «على مدار الـ 24 ساعة الماضية، صد مدافعونا هجمات في منطقة بلدتي بودانيفكا وإيفانفسك». وتقع البلدتان على طرق مهمة تؤدي إلى مدينة باخموت. وأشارت مصادر روسية، في وقت سابق، إلى أن تساقط الثلوج بكثافة يعرقل تقدم القوات. وتظهر صور ومقاطع فيديو من المنطقة تساقط الثلوج بكثافة وطبقة سميكة من الثلج على الأرض. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه اليومي، إن البلاد خرجت من الأسبوع أكثر قوة. وشكر زيلينسكي ألمانيا على الدعم المستمر، في إشارة إلى الشحنات الأخيرة من مركبات المشاة القتالية "ماردر" ودبابات القتال الرئيسية المطلوبة "ليوبارد2". بدورها، كتبت وزارة الدفاع البريطانية في إيجازها الاستخباراتي اليومي أنه على طول جبهة الحرب الطويلة "حققت القوات الروسية مكاسب صغيرة". أخبار ذات صلة كييف تسعى للتواصل مع بكين لمناقشة مقترح السلام ماكرون وزيلينسكي يناقشان تنظيم «قمة سلام»

المصدر: آ ف ب