الأحد 2 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تنشر بياناً بشأن الوضع الميداني في باخموت

جنود أوكرانيون في الخطوط الأمامية قرب باخموت
2 ابريل 2023 00:58

قال الجيش الأوكراني، السبت، إن الجنود المحاصرين قرب مدينة باخموت شرقي البلاد صدوا المزيد من الهجمات على مدار يوم الجمعة.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنه «على مدار الـ 24 ساعة الماضية، صد مدافعونا هجمات في منطقة بلدتي بودانيفكا وإيفانفسك».

وتقع البلدتان على طرق مهمة تؤدي إلى مدينة باخموت.

وأشارت مصادر روسية، في وقت سابق، إلى أن تساقط الثلوج بكثافة يعرقل تقدم القوات.

وتظهر صور ومقاطع فيديو من المنطقة تساقط الثلوج بكثافة وطبقة سميكة من الثلج على الأرض.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه اليومي، إن البلاد خرجت من الأسبوع أكثر قوة.

وشكر زيلينسكي ألمانيا على الدعم المستمر، في إشارة إلى الشحنات الأخيرة من مركبات المشاة القتالية "ماردر" ودبابات القتال الرئيسية المطلوبة "ليوبارد2".

بدورها، كتبت وزارة الدفاع البريطانية في إيجازها الاستخباراتي اليومي أنه على طول جبهة الحرب الطويلة "حققت القوات الروسية مكاسب صغيرة".

أخبار ذات صلة
كييف تسعى للتواصل مع بكين لمناقشة مقترح السلام
ماكرون وزيلينسكي يناقشان تنظيم «قمة سلام»
المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
باخموت
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
حاكم عجمان في حديث مع سهيل المزروعي (الصور من وام)
الإمارات
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان
اليوم 02:48
منى الهاشمي لـ «الاتحاد»: 15 مليون درهم لاحتضان 75 مؤسسة ودعم 16 برنامجاً غير ربحي
الإمارات
منى الهاشمي لـ «الاتحاد»: 15 مليون درهم لاحتضان 75 مؤسسة ودعم 16 برنامجاً غير ربحي
اليوم 02:48
أمطار على أبوظبي ومناطق بالدولة
الإمارات
أمطار على أبوظبي ومناطق بالدولة
اليوم 02:48
صدور العدد 591 من مجلة «الجندي»
الإمارات
صدور العدد 591 من مجلة «الجندي»
اليوم 02:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©