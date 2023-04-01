قطر تدين تكرار حرق نسخة من المصحف في الدنمارك

دانت دولة قطر بأشد العبارات، اليوم السبت، تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، من أن السماح بتكرار التعدي على المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير يؤجج الكراهية والعنف، ويهدّد قيم التعايش السلمي، ويكشف عن ازدواجية معايير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا».
وشددت الوزارة على أن هذه الحادثة الشنيعة تُعد عملاً تحريضيا واستفزازاً خطيراً لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم، لا سيما في شهر رمضان المبارك. ودعت الحكومة الدنماركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جرائم الكراهية الدينية.
وجددت رفض دولة قطر التام لكافة أشكال خطاب الكراهية المبني على المعتقد أو العرق أو الدين، والزج بالمقدسات في الخلافات السياسية، كما حذرت من أن حملات الكراهية ضد الإسلام وخطاب الإسلاموفوبيا شهدا تصعيداً خطيراً.
كما جددت وزارة الخارجية القطرية، في هذا السياق، دعوتها للمجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته لنبذ الكراهية والتمييز والتحريض والعنف، وأكدت أهمية إعلاء مبادئ الحوار والتفاهم المشترك.
ووفقاً لتقارير إعلامية، شهدت الأشهر الأخيرة، عدة أعمال حرق لنسخ من المصحف، أو محاولات للقيام بذلك، من قبل شخصيات أو جماعات متطرفة في شمال أوروبا.
ومنذ ذلك الحين، أثار تدنيس القرآن غضباً وإدانة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب دعوات لوضع حد للتصريح بالاحتجاجات المعادية للإسلام.