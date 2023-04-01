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ماليزيا تريد إقامة علاقات أقوى مع الصين

رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يلقي كلمة أمام منتدى في الصين
1 ابريل 2023 22:43

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم السبت، إن حكومته ستعطي الأولوية لبناء علاقات ثنائية أقوى مع الصين.

ونقلت صحيفة «نيوستريتس تايمز» الماليزية عن إبراهيم، الذى يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى الصين، قوله إن «لماليزيا علاقات جيدة وإيجابية للغاية وعلى الدوام مع الصين. غير أنه مع الحكومة الجديدة، فإن موقفنا سيكون أكثر وضوحا»، مضيفا أن أولوية حكومته تتمثل في دعم «سياسة الصين الواحدة»، إلى جانب التركيز أيضاً على العلاقات الثنائية مع الصين.

وأدلى رئيس الوزراء الماليزى بتلك التصريحات، خلال اجتماعه الثنائي مع نظيره الصيني لي تشيانج، في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.

وأضاف إبراهيم «لقد اخترنا دعم الصين والقيادة الصينية علنا».

وذكر تقرير إخباري، في وقت سابق اليوم، أن الصين التزمت بضخ استثمارات بقيمة 39 مليار دولار أميركي في ماليزيا.

وقالت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما)، إن هذا المبلغ، وهو الأكبر حتى الآن من الصين، يشمل 19 مذكرة تفاهم بين القطاعات التجارية في الدولتين.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الماليزي قوله «هذا شئ تاريخي، وهو أمر جيد بالنسبة لماليزيا والمستقبل».

يذكر أن الصين هي الشريك التجاري الأكبر لماليزيا على مدار الـ14 عاماً الماضية.

كان إبراهيم قد التقى الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين، أمس الجمعة. وقال شي، إن العام الجاري يوافق الذكرى العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وماليزيا.

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المصدر: د ب أ
أنور إبراهيم
ماليزيا
الصين
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