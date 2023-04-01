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زلزال قوي يضرب إيران

زلزال
1 ابريل 2023 21:47

ضرب زلزال قوي إيران، اليوم السبت، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة إن شدة الزلزال بلغت 5.1 درجة على مقياس ريختر، وإن مركزه يبعد 30 كيلومتراً عن جنوب شرقي مدينة «مهر». ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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