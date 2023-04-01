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وزير الدفاع: روسيا تعزز إنتاج الذخيرة

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
1 ابريل 2023 20:00

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، إن روسيا زادت من إنتاجها للذخيرة بشكل كبير.

وذكر شويجو في اجتماع لهيئة الأركان العامة أن "هذا يتعلق بالذخيرة العادية والذخيرة ذات الدقة العالية".

ولم يدل بمزيد من التفاصيل الدقيقة.

وأضاف شويجو أن هذا سيمكن روسيا من تحقيق أهدافها من الحرب.

 

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