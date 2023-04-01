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ماليزيا تدين بشدة الهجمات ضد القرآن في الدنمارك

جانب من كوالالمبور عاصمة ماليزيا
1 ابريل 2023 19:55

 أدانت ماليزيا بأشد العبارات الهجمات الدنيئة المتكررة ضد القرآن في الدنمارك في أعقاب الحادث الأخير.

وقالت وزارة الخارجية إن هجوماً مماثلاً نفذ في 24 مارس، مؤكدة أن مثل هذه الجريمة البغيضة ضد القرآن التي نفذت خلال شهر رمضان كانت «تجاهلاً صارخاً لحساسيات المسلمين في جميع أنحاء العالم».

وأضافت الوزارة عبر «تويتر»: «ندعو حكومة الدنمارك إلى عدم تصنيف هذه الجريمة البشعة على أنها حرية تعبير، مع ضرورة اتخاذ إجراءات فورية ضد الجناة لنشر الكراهية والتحريض على العنف».

 

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المصدر: وكالات
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القرآن الكريم
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