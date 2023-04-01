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مصر وسوريا تتعهدان بتعزيز العلاقات

شكري خلال لقائه المقداد
1 ابريل 2023 19:25

اتفقت مصر وسوريا اليوم السبت على تعزيز التعاون، وذلك خلال أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية سوري للقاهرة منذ أكثر من عشر سنوات.

وعانق وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره السوري فيصل المقداد لدى وصوله إلى مقر الوزارة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن الوزيرين "اتفقا على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين".

كما جددت مصر دعمها "لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت".

وقال مصدر أمني مصري، طلب عدم ذكر اسمه، إن الزيارة تهدف إلى إرساء خطوات لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وزار شكري سوريا وتركيا في فبراير في أعقاب الزلازل المدمرة هناك، وجدد اليوم السبت تعهده بدعم الضحايا.

ونشرت الخارجية المصرية صورا لشكري وهو يرحب بالمقداد بحرارة في مقر وزارة الخارجية، وكذلك خلال اجتماع مغلق لهما قبل إجراء مناقشات أوسع. 

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المصدر: وكالات
مصر
فيصل المقداد
سامح شكري
سوريا
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