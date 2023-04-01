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شقيقة الزعيم كيم توجه رسالة إلى زيلينسكي

كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية
1 ابريل 2023 19:15

 اتهمت كيم يو جونج، الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون، اليوم السبت، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمقامرة بمصير بلاده من خلال الحديث عن تطوير أسلحة نووية أو نشر أسلحة نووية في بلاده.

واتهمت كيم، نائب مدير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، أيضا السلطات الأوكرانية بأنها، «مصابة بجنون العظمة الذي لايمكن الشفاء منه والذي يصور لهم أن بإمكانهم هزيمة روسيا ومن ثم التسبب في كارثة نووية تهدد وجودهم»، وفقا لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية نقلا عن الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

كانت كيم تشير إلى مناشدة في الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني، قالت إنه (النداء) دعا إلى نشر أسلحة نووية في أوكرانيا أو قيام كييف بتطوير أسلحة نووية.

وقالت كيم إنه تردد أنه إذا وقع أكثر من 25 ألف شخص على المناشدة في غضون تسعين يوما، فإن الرئيس سوف يبحث الاقتراح ويعرب عن موقفه بشأنه.

وذكرت أن المسؤولين الأوكرانيين كشفوا علانية عن طموحاتهم النووية في مناسبات عدة، بما في ذلك في مؤتمر ميونخ للأمن الذي كان قد عقد في شهر فبراير عام 2022.

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المصدر: وكالات
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