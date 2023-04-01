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23 قتيلاً إثر انهيار أرضي بالإكوادور

أرشيفية
1 ابريل 2023 18:06

ارتفع عدد ضحايا انهيار أرضي في مدينة ألوسي بجبال الأنديز في الإكوادور إلى 23 قتيلاً، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين، بحسب السلطات المختصة.

ودمر الانهيار 57 مبنى، ولا يزال 67 شخصاً على الأقل في عداد المفقودين، بينما بلغ عدد المصابين 38.

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المصدر: وكالات
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الإكوادور
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