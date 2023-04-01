الأحد 2 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

البابا بعد خروجه من المستشفى: «ما زلت على قيد الحياة»

البابا فرانسيس يخاطب وسائل الإعلام أثناء مغادرته المستشفى
1 ابريل 2023 17:17

غادر البابا فرنسيس المستشفى، اليوم السبت، عائداً إلى الفاتيكان بعد تلقيه العلاج من التهاب في الشعب الهوائية، واستخف بمرضه قائلاً: «ما زلت على قيد الحياة».

كان البابا (86 عاماً) قد نُقل إلى مستشفى جيميلي في روما يوم الأربعاء، بعد أن شكا من صعوبات في التنفس.

وقال فريقه الطبي إنه استجاب بشكل جيد لحقن المضادات الحيوية.

لكن في مسعى لإظهار أنه تعافى بالكامل، خرج فرنسيس من سيارته ووجه التحية لمن أتوا للتعبير عن أمنياتهم الطيبة له وتحدث إلى الصحفيين. وكان يتكئ على عصا للمشي.

وحيا البابا من تمنوا له التعافي وتحدث فترة وجيزة إلى الصحفيين المنتظرين، مؤكداً أنه سيرأس قداس أحد السعف في ساحة القديس بطرس وسيلقي عظته الأسبوعية المعتادة على جمهور الكنيسة.

وقداس الأحد هو بداية أسبوع الآلام الذي يحل عيد القيامة في نهايته، وقال الفاتيكان عقب ذلك إن البابا سيشارك في هذه الاحتفالات مدعوماً من الكرادلة.

وقبل العودة إلى السيارة، عانق البابا أماً منتحبة توفيت ابنتها أثناء الليل في المستشفى، وصلى مع كلا الوالدين.

وترك أيضاً توقيعه على جبيرة تلف ذراعاً مكسورة لفتى. ولوح بيده من نافذة السيارة التي نقلته إلى الفاتيكان.

وعندما سأله الصحفيون إذا ما شعر بالخوف خلال مكوثه في المستشفى، أجاب البابا: «لا، لم أخف».

وأضاف: «في أي مستشفى، هناك الكثير من البطولة واللطف مع المرضى. ومثلما تعلمون فنحن المرضى متقلبون. ويأتي التقلب مع المرض. يحتاج المرء إلى أن يكون صبوراً»، مشيداً بعمل جميع أفراد طاقم مستشفى جيميلي.

وأردف: «ذهبت إلى عنبر الأطفال ورأيت اللطف في عنايتهم بالأطفال».

وقال مازحاً بعد إجابته عن أسئلة مختلفة: «الآن أحتاج إلى النوم أربعة أيام».

وواجه البابا، الذي أحيا الذكرى العاشرة لتوليه البابوية في مارس، عدداً من المشكلات الصحية في السنوات القليلة الماضية.

أخبار ذات صلة
البابا يخرج من المستشفى بعد ثلاثة أيام من العلاج
البابا فرنسيس سيغادر المستشفى السبت
المصدر: وكالات
الفاتيكان
البابا
البابا فرنسيس
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
حاكم عجمان في حديث مع سهيل المزروعي (الصور من وام)
الإمارات
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان
اليوم 02:48
منى الهاشمي لـ «الاتحاد»: 15 مليون درهم لاحتضان 75 مؤسسة ودعم 16 برنامجاً غير ربحي
الإمارات
منى الهاشمي لـ «الاتحاد»: 15 مليون درهم لاحتضان 75 مؤسسة ودعم 16 برنامجاً غير ربحي
اليوم 02:48
أمطار على أبوظبي ومناطق بالدولة
الإمارات
أمطار على أبوظبي ومناطق بالدولة
اليوم 02:48
صدور العدد 591 من مجلة «الجندي»
الإمارات
صدور العدد 591 من مجلة «الجندي»
اليوم 02:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©