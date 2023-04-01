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للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.. وزير خارجية سوريا في القاهرة

من لقاء سامح شكري ونظيره السوري فيصل المقداد
1 ابريل 2023 17:10

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره السوري فيصل المقداد في القاهرة اليوم السبت، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات.

وعانق شكري الوزير السوري لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية في القاهرة.

وقال مصدر أمني مصري، طلب عدم ذكر اسمه، إن الزيارة تهدف إلى إرساء خطوات لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن المحادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وزار شكري سوريا وتركيا في فبراير في أعقاب الزلازل المدمرة هناك.

 

 

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المصدر: وكالات
مصر
سامح شكري
سوريا
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