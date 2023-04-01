السودان يعلن عن موعد جديد لتوقيع «الاتفاق النهائي»
متظاهر يرفع علم السودان خلال احتجاج في الخرطوم (أرشيفية)
1 ابريل 2023 16:42
قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية بالسودان في بيان، اليوم السبت، إن توقيع اتفاق سياسي لتعيين حكومة مدنية وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات تأجل إلى 6 أبريل.
وأضاف خالد عمر يوسف، عبر تويتر، أن الأطراف العسكرية والمدنية اتفقت بالإجماع على «مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة، تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري».
وأشار في وقت سابق اليوم إلى أنه كان من المقرر أصلاً توقيع الاتفاق اليوم السبت، لكنه تأجل بسبب عدم وجود «توافق حول بعض القضايا العالقة».