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11 قتيلاً في تدافع خلال توزيع تبرّعات بباكستان

من موقع الحادثة
1 ابريل 2023 16:11

لقي 11 شخصا على الأقلّ مصرعهم في مدينة كراتشي بجنوب باكستان الجمعة في تدافع حصل خلال توزيع مصنع محلّي أغذية بمناسبة شهر رمضان، بحسب ما أعلنت السلطات.
وقال فداء جنواري، المسؤول في شرطة بالديا تاون في غرب كراتشي، لوكالة فرانس برس إنّ التدافع حدث عندما توافدت نساء محتاجات مع أطفالهن إلى مصنع في الحيّ قرّر صاحبه توزيع تبرّعات غذائية.
وأضاف "سادت حالة من الذعر وبدأ الناس يركضون".
وقالت فاطمة نور (22 عاما) التي قضت شقيقتها في التدافع "حين فتحوا الباب الرئيسي، هرع الجميع إلى الداخل".
وقال مسؤول في الإدارة المحلية إن 600 الى 700 شخص كانوا في المجمع الصناعي الصغير.
من جهته، قال محمد فروخ، المتحدّث باسم مستشفى "عباسي شهيد" إنّ جثث ستّ نساء وثلاثة أطفال نقلت إلى هذا المستشفى الحكومي.

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المصدر: وكالات
تدافع
شهر رمضان
باكستان
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