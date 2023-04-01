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كييف تطلب 100 مدرعة من بولندا بتمويل غربي

تعبيرية
1 ابريل 2023 16:06

طلبت أوكرانيا من بولندا مئة مدرعة متعددة المهام من طراز روسوماك ، تصنعها بترخيص من فنلندا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على ما أعلن رئيس الوزراء البولندي السبت.

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي من موقع إنتاج هذه المركبات في جنوب بولندا "أحضرت طلبية تسلمتها أمس من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، لمئة روسوماك سيتم تصنيعها هنا".

وأشار رئيس الحكومة البولندية إلى أن الطلبية سيتم تمويلها بأموال أوروبية ممنوحة لبولندا وبتمويل أميركي حصلت عليه أوكرانيا، دون أن يحدد قيمة العقد.

روسوماك هي مدرعة متعددة المهام ذات ثماني عجلات، تصنع بموجب ترخيص من شركة "باتريا" الفنلندية.

 

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المصدر: وكالات
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بولندا
شركة تصنيع الآليات المدرعة
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