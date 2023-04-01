الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف

توقعت الهند فترات أطول من موجات الطقس الحار في معظم مناطق البلاد حتى شهر يونيو المقبل ، حيث تتوقع تحولا في الطقس البارد الذي تشهده البلاد بسبب هطول أمطار غير موسمية في الشهر الجاري. وقال مروتيونجاي موهاباترا ، المدير العام لإدارة الأرصاد الجوية الهندية إن من المحتمل أن تشهد معظم مناطق وسط وشرق وشمال غربي الهند فترات طقس حارغير معتادة خلال موسم الصيف الممتد لثلاثة أشهر، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء . وذكرت بلومبرج أن من المتوقع حدوث موجات أطول من المعتاد من الطقس الحار خلال شهر أبريل في الولايات الشرقية وفي بعض أجزاء المناطق الغربية لولايتي ماهاراشترا وجوجارات ، إضافة إلى بعض الأجزاء الشمالية الغربية للبلاد.