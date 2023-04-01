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وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة

وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة
1 ابريل 2023 13:37

وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد على رأس وفد إلى القاهرة ، صباح اليوم السبت ، في زيارة لمصر هي الأولى له منذ تعيينه يبحث خلالها دعم التعاون والتطورات  الأخيرة بالمنطقة .

كان كبار مسؤولي إدارة المراسم وأعضاء السفارة السورية  بمصر في استقبال  المقداد  بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة وكانت الوكالة العربية السورية للانباء ( سانا ) نقلت أمس الجمعة عن  مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله "سيتم خلال الزيارة ، التي تتم بناءً على دعوة من وزير الخارجية في مصر سامح شكري، إجراء مباحثات تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة والعالم".

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ووفق الوكالة ، "كان وزير الخارجية المصري سامح شكري زار دمشق في الـ 27 من فبراير الماضي، ونقل إلى الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من الرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي أكد فيها تضامن مصر مع سوريا واعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص القاهرة على تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك". 

المصدر: د ب أ
مصر
سوريا
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