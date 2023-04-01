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قتلى جراء عواصف عنيفة تضرب وسط الولايات المتحدة

قتلى جراء عواصف عنيفة تضرب وسط الولايات المتحدة
1 ابريل 2023 09:19

ضربت عواصف شديدة الجمعة وسط الولايات المتحدة حيث أدت زوابع إلى سقوط ثلاثة أشخاص في ولاية أركنسو (جنوب) .
في أركنسو، لقي شخصان مصرعهما في بلدة وين الصغيرة، كما ذكرت حاكمة الولاية سارة هاكابي ساندرز في مؤتمر صحافي أعلنت فيه حالة الطوارئ ونشر مئة من أفراد الحرس الوطني.
وفي مقاطعة بولاسكي حيث تقع عاصمة أركنسو ليتل روك التي أصيبت بأضرار جسيمة، أكدت السلطات لوكالة فرانس برس مصرع شخص ثالث.
وقال فرانك سكوت رئيس بلدية ليتل روك للصحافيين إن "نحو ثلاثين شخصا نقلوا إلى مستشفيات" في المدينة.
وأدت زوبعة إلى انقلاب سيارات واقتلاع أشجار ضخمة. وقالت لارا فارار الصحافية في واحدة من الصحف الاقتصادية المحلية في اتصال هاتفي مع فرانس برس إنها "صُدمت" بالدمار في مدينتها في ليتل روك.
وأضافت أن "بعض المنازل دمرت بالكامل" ونشرت صورا لبيوت مدمرة وجدران انهارت جزئيا وأشجار على الأرض.
وتابعت أن "الحي مدمر بالكامل" مشيرة إلى جهة ركام تمتد نحو 500 متر مع "أضرار طفيفة جدا" خارجها.

والسبت قطع التيار الكهربائي عن نحو 110 آلاف شخص في ولاية إيلينوي و74 ألفا في أركنسو و27 ألفا آخرين في ولاية أيوا، حسب الموقع المتخصص "باور-آوتيج. يو اس".
والأعاصير ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة خصوصا في وسط البلاد وجنوبها.

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