مقتل وإصابة 29 شخصاً جراء انهيار سقف مسرح في أميركا

لقي شخص حتفه وأصيب 28 آخرون أمس الجمعة إثر انهيار سقف مسرح خلال عاصفة بمدينة بيلفيدير بولاية إلينوي الأميركية. وهرعت العشرات من سيارات الإسعاف إلى مسرح "أبولو"، حيث كان نحو 260 شخصا يحضرون حفلا موسيقيا عندما انهار سقف المسرح.

وقال حاكم ولاية إلينوي "جي بي بريتزكر" في بيان "إدارتي تراقب عن كثب حادث انهيار سقف مسرح أبولو في بيلفيدير الليلة. لقد تواصلت مع المسؤولين لمتابعة مستجدات الوضع وتوجيه أي موارد متاحة.

وفي انتظار معرفة المزيد، من فضلكم اتبعوا توجيهات كل السلطات المحلية". وكانت العاصفة قد تسببت في هطول أمطار غزيرة وثلوج وهبوب رياح قوية. وتعرضت بعض أجزاء الولاية لأعاصير طوال اليوم.