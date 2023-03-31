باتيلي يزور «جوار ليبيا» لبحث إخراج المرتزقة

حسن الورفلي (بنغازي)

يجري المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي جولة خارجية تشمل السودان وتشاد والنيجر، لبحث تفعيل آلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب التي توصلت إليها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في الاجتماعات التي عقدتها مؤخراً. وأكد المبعوث الأممي أن جولته تأتي في إطار تفويض بعثة الأمم المتحدة لإعادة السلام والاستقرار للبلاد، لا سيما من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا الذين يمثل وجودهم خطراً كبيراً على السلام والاستقرار، مشدداً على الحاجة إلى العمل مع الشركاء لمواجهة هذا التحدي دون التأثير سلباً على دول الجوار الليبي أو على المنطقة.

وترحب دول جوار جنوب ليبيا بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ينتمون لهذه الدول، وفقاً للآلية التي وضعتها اللجنة العسكرية الليبية، وبإشراف كامل من الأمم المتحدة.

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أن ليبيا مقبلة على الاستقرار بعد معاناة طويلة، مشيراً في هذا الصدد إلى دعمه المشروع السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات، جاء ذلك خلال كلمة له عقب إفطار رمضاني أول أمس الخميس في مدينة مصراتة. وأشار باشاغا إلى وجود برنامج سياسي تقوده الأمم المتحدة لا بد أن يتم دعمه ليقود ليبيا إلى الاستقرار، مشيراً إلى حاجة بلاده إلى التنمية والإصلاح وهذا يتطلب منا العفو والتسامح، مضيفاً: «ليبيا مقبلة على الاستقرار بعد معاناة طويلة جداً، على الرغم من الظروف الماضية بفعل الحروب والصراعات والانقسامات».