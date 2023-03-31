ربع مليون مصلٍ في الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى

القدس (وكالات)

أكدت مديرية أوقاف القدس أن نحو 250 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، مع استمرار تخفيف إسرائيل شروط دخول المدينة.

وتوافد منذ ساعات الصباح الباكر من يوم أمس الجمعة، آلاف الفلسطينيين إلى المدينة عبر العديد من الحواجز العسكرية المحيطة بها، إذ يلف القدس جدار أسمنتي وأسلاك شائكة.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية العديد من عناصرها على الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس، وأغلقت العديد من الطرق أمام السيارات لتسهيل وصول العدد الكبير من الحافلات إلى محيط البلدة القديمة. وقال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، في خطبة الجمعة: «زحفكم في هذا اليوم المبارك إلى المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك يجتمع الفضل فيه من جميع جوانبه».

وأضاف: «فرمضان الكريم مبارك والمسجد الأقصى موطن الإسراء والمعراج المبارك ويوم الجمعة الثاني من هذا الشهر الفضيل مبارك، فهنيئاً لجمعكم وهنيئاً لكم بهذا الصوم الميمون المبارك». وسمحت إسرائيل للنساء من جميع الأعمار وللرجال الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً والأطفال دون سن الثانية عشرة من الضفة الغربية بالوصول إلى مدينة القدس دون تصاريح لأداء صلاة الجمعة بمناسبة شهر رمضان. ويشكل رمضان فرصة للعديد من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى، وبعضهم تكون هذه هي زيارته الأولى للمدينة. وأقامت إسرائيل جداراً حول القدس خلال السنوات الماضية، فأصبح الدخول إليها يتم فقط عبر بوابات حديدية ضخمة.

وفي الأوقات العادية، يحتاج الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تصاريح خاصة، ونادراً ما تُمنح لهم.