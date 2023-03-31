ستولتنبرغ: انضمام فنلندا لـ«الناتو» الأسرع بتاريخ الحلف

نيويورك (وكالات)

وصف أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، انضمام فنلندا إلى التحالف بأنها «أسرع عملية تصديق» على عضوية خلال تاريخ الحلف الحديث. ورحب ستولتنبرغ بانضمام فنلندا إلى الناتو، وقال، في كلمة مصورة أمس، إن ذلك البلد الأوروبي سيصبح رسمياً عضواً في الناتو خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشار إلى أن فنلندا تتمتع بكفاءات عالية وقدرات متقدمة ومؤسسات ديمقراطية قوية ستضيف الكثير إلى التحالف. وقال إن التصديق على انضمام فنلندا للحلف «كان الأسرع في التاريخ الحديث للحلف»، معرباً عن أمله أن يتم استقبال السويد عضواً في التحالف «بأقرب وقت ممكن».

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الناتو في مقر الحلف في بروكسيل الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على عضوية فنلندا.

وانضمت فنلندا إلى الناتو عقب تصديق جميع أعضاء الحلف وعددهم 30 على عضويتها، والتي كانت آخرها الموافقة التركية. ومساء أمس الأول، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف الناتو. ونشرت وزارة الخارجية الفنلندية لاحقا رسالة شكر باللغة التركية عبر تويتر جراء موافقة البرلمان التركي على البروتوكول.