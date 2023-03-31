روسيا تعلن عقيدة دبلوماسية جديدة والصين والهند شريكان

موسكو (وكالات)

أعلنت روسيا في عقيدتها الجديدة للسياسة الخارجية التي نشرت، أمس، أن الصين والهند شريكان رئيسيان لموسكو على خلفية عزلتها حيال الغربيين، لافتة إلى عزمها تطوير العلاقات مع أفريقيا وأميركا اللاتينية.

وأوردت الوثيقة التي نشرت على موقع الكرملين، وتحديداً في الفصل المخصص للصين والهند، أن «التعميق الشامل للعلاقات، والتنسيق مع مراكز السلطة والتنمية العالمية الصديقة الواقعة في القارة الأوراسية، يتخذان أهمية خاصة».

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، مرسوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا الاتحادية.

وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: «وقعت اليوم مرسوماً ينص على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية».

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في كلمة أمام أعضاء المجلس، أن المفهوم الجديد للسياسة الروسية، يطلق على الولايات المتحدة تسمية المبادر الرئيس على انتهاج الخط المناهض لروسيا، مشيراً إلى أن الغرب بصفة عامة ينتهج سياسة تهدف إلى إضعاف روسيا من جميع النواحي، ما يمكن اعتباره حرباً «هجينة» من نوع جديد.

وأكد لافروف أن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية ينص على إمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة أو غير مماثلة رداً على الإجراءات غير الودية ضد روسيا.

وتابع «إن مفهوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا، يعكس واقعاً سياسياً جديداً، ومتغيرات جيوسياسية، وتطورات ثورية في العالم، والتي تسارعت بشكل ملحوظ مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا».

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه تم رصد، على وجه الخصوص، مستوى غير مسبوق من التوتر الدولي، على مدى العقد الماضي، مشيراً إلى أن هذا المستوى يعتبر خطراً وجودياً يهدد أمن روسيا وتنميتها. وأوضح «إن التوتر والتهديدات التي نعيشها هي نتيجة لتصرفات الدول غير الصديقة».

وتحدد عقيدة السياسة الخارجية الأولويات التي تعطيها الدول لنفسها في الشؤون الدولية، ولمعرفة الطريقة التي تنظر بها الدول المعنية إلى علاقاتها مع العالم.

وكانت روسيا قد شنت ما أطلقت عليها «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا في 24 فبراير العام الماضي. وتقدم الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي دعماً عسكرياً واقتصادياً لأوكرانيا للتصدي للعملية العسكرية.