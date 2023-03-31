السبت 1 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تعلن عقيدة دبلوماسية جديدة والصين والهند شريكان

روسيا تعلن عقيدة دبلوماسية جديدة والصين والهند شريكان
1 ابريل 2023 03:07

موسكو (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
تباطؤ نمو نشاط المصانع بالصين مع ضعف الطلب عالمياً

أعلنت روسيا في عقيدتها الجديدة للسياسة الخارجية التي نشرت، أمس، أن الصين والهند شريكان رئيسيان لموسكو على خلفية عزلتها حيال الغربيين، لافتة إلى عزمها تطوير العلاقات مع أفريقيا وأميركا اللاتينية.
وأوردت الوثيقة التي نشرت على موقع الكرملين، وتحديداً في الفصل المخصص للصين والهند، أن «التعميق الشامل للعلاقات، والتنسيق مع مراكز السلطة والتنمية العالمية الصديقة الواقعة في القارة الأوراسية، يتخذان أهمية خاصة».
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، مرسوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا الاتحادية. 
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: «وقعت اليوم مرسوماً ينص على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية».
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في كلمة أمام أعضاء المجلس، أن المفهوم الجديد للسياسة الروسية، يطلق على الولايات المتحدة تسمية المبادر الرئيس على انتهاج الخط المناهض لروسيا، مشيراً إلى أن الغرب بصفة عامة ينتهج سياسة تهدف إلى إضعاف روسيا من جميع النواحي، ما يمكن اعتباره حرباً «هجينة» من نوع جديد. 
وأكد لافروف أن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية ينص على إمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة أو غير مماثلة رداً على الإجراءات غير الودية ضد روسيا. 
وتابع «إن مفهوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا، يعكس واقعاً سياسياً جديداً، ومتغيرات جيوسياسية، وتطورات ثورية في العالم، والتي تسارعت بشكل ملحوظ مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا». 
وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه تم رصد، على وجه الخصوص، مستوى غير مسبوق من التوتر الدولي، على مدى العقد الماضي، مشيراً إلى أن هذا المستوى يعتبر خطراً وجودياً يهدد أمن روسيا وتنميتها. وأوضح «إن التوتر والتهديدات التي نعيشها هي نتيجة لتصرفات الدول غير الصديقة». 
وتحدد عقيدة السياسة الخارجية الأولويات التي تعطيها الدول لنفسها في الشؤون الدولية، ولمعرفة الطريقة التي تنظر بها الدول المعنية إلى علاقاتها مع العالم.
وكانت روسيا قد شنت ما أطلقت عليها «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا في 24 فبراير العام الماضي. وتقدم الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي دعماً عسكرياً واقتصادياً لأوكرانيا للتصدي للعملية العسكرية.

روسيا
الصين
الهند
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
كوزمين يحتفل بـ «المباراة 200» في «دورينا»
الرياضي
كوزمين يحتفل بـ «المباراة 200» في «دورينا»
اليوم 14:50
شباب الأهلي والعين يتفوقان في «ديربي اليد»
الرياضي
شباب الأهلي والعين يتفوقان في «ديربي اليد»
اليوم 14:46
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
عربي ودولي
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
اليوم 14:16
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
الرياضي
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
اليوم 14:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©