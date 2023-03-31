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ترامب يمثل أمام القضاء الثلاثاء في سابقة لرئيس أميركي

صحيفة نيويورك تايمز تنشر خبر إدانة ترامب من قبل هيئة محلفين في مانهاتن (رويترز)
1 ابريل 2023 03:07

نيويورك (وكالات)

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يمثل دونالد ترامب الثلاثاء القادم، أمام المحكمة الجنائية في نيويورك بعدما وجهت إليه التهمة رسمياً في قضية «شراء الصمت»، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.
ووجه مدعي عام مانهاتن ألفين براغ الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، التهمة رسمياً إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«شراء الصمت» وذلك قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.
وأعلنت محامية ترامب سوزان نيتشيليس: «نتوقع أن تتم تلاوة بيان الاتهام الثلاثاء».
وكان متحدث باسم النيابة العامة في مانهاتن أفاد في وقت سابق أنه تم التواصل مع محامي ترامب لـ«تنسيق تسليم نفسه، من أجل مثوله لتلاوة الاتهام»، بعدما أيدت هيئة محلفين كبرى توجيه الاتهام إليه في هذه القضية الجنائية، مضيفاً أن قرار الاتهام لا يزال مختوماً.
وأفادت شبكة «سي إن إن» عن نحو 30 تهمة تتعلق بمخالفات بهدف إخفاء عملية دفع مبلغ 130 ألف دولار وإخفاء قيده في الحسابات أواخر عام 2016.
وندد الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة في بيان بـ«ملاحقة سياسية وتدخّل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ»، مؤكداً أنه «بريء تماماً» ولن ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية في عام 2024، متوعداً بأن «هذه الملاحقة سوف ترتدّ عكسيًّا على جو بايدن».
ولجأ الملياردير إلى شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشل» ليندد بخصومه وكتب «إنهم يلاحقونني بصورة واهية ومعيبة لأنهم يعلمون أنني بجانب الشعب الأميركي وأنه لا يمكنني الحصول على محاكمة عادلة في نيويورك» المدينة الديمقراطية بغالبيتها والتي يتحدر منها. واعتبر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، أبرز منافسي ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، أن توجيه الاتهام «منافٍ للقيم الأميركية»، مؤكداً أن ولايته التي يقيم فيها الرئيس السابق لن تستجيب «لطلب التسليم» من ولاية نيويورك.
كذلك أعرب الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن ماكارثي عن الدعم نفسه مؤكداً أن «الشعب الأميركي لن يتسامح مع هذا الظلم، ومجلس النوّاب سيُحاسب ألفين براغ واستغلاله غير المسبوق للسلطة». وانتقد مايك بنس، نائب الرئيس ترامب، قرار هيئة المحلفين الكبرى بتوجيه اتهامات للرئيس الجمهوري، قائلاً إن المدعي العام استهدف «أميركياً بعينه»، وأن لائحة الاتهام كانت «ضرراً كبيراً للبلاد».  
وسيتحتم على ترامب «تسليم نفسه» إلى محكمة مانهاتن حيث سيتلو عليه قاض بيان الاتهام قبل أن يوضع لفترة وجيزة رمزية «قيد الاعتقال» ويتم تصويره وأخذ بصماته، وسيعلن ما إن كان يقر بذنبه أم يؤكد براءته.
إلى ذلك، كشف جو تاكوبينا محامي الدفاع لدونالد ترمب، أن الرئيس الأميركي السابق لن يتم تقييده عند مثوله الأسبوع المقبل في نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية، مضيفاً أن ذلك تم بموجب شروط صفقة متفق عليها بين محاميه والمدعين العامين في مانهاتن.

دونالد ترامب
أميركا
القضاء الأميركي
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