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واشنطن تعلن قريباً مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف هاوتزر قرب باخموت
1 ابريل 2023 00:43

قال ثلاثة مسؤولين أميركيين، الجمعة، إن من المتوقع الإعلان، بحلول يوم الاثنين المقبل، عن حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار أميركي إلى أوكرانيا.

قد تشمل الحزمة رادارات للمراقبة الجوية وصواريخ مضادة للدبابات وشاحنات لنقل الوقود.

وقال المسؤولون، الذين اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن من المتوقع أيضا أن تكون ستة أنواع من الذخائر، تتضمن ذخائر الدبابات، على قائمة العتاد التي قد تكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضافوا أنه قد يطرأ تغيير على المبلغ النهائي للحزمة والعتاد.

من المقرر أيضاً إدراج ذخائر جوية دقيقة ومعدات جسور ومركبات إنقاذ لمساعدة المعدات الثقيلة المعطلة مثل الدبابات وقذائف إضافية لمنظومة (ناسامس) للدفاع الجوي التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لكييف.

تصل قيمة الحزمة الجديدة إلى 2.1 مليار دولار أميركي من مساعدات الأسلحة المستمدة من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التي تسمح لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشراء أسلحة من قطاع الصناعة بدلا من مخزونات الأسلحة الأميركية.

ومن المتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي، وهو 500 مليون دولار ويتألف أساسا من ذخائر لمساعدة كييف في شن هجوم في الربيع، من أموال سُلطة السحب الرئاسية التي تسمح للرئيس بالسحب من المخزونات الأميركية الحالية في حالة الطوارئ.

وتعهدت الولايات المتحدة، حتى الآن، بتقديم أكثر من 30 مليار دولار أميركي كمساعدة عسكرية لأوكرانيا منذ الأزمة الحالية.

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المصدر: وكالات
مساعدات عسكرية
أوكرانيا
الولايات المتحدة
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