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ارتفاع كبير لعدد قتلى إعصار «فريدي» في مالاوي
انهيار طريق جراء فيضانات إعصار «فريدي» في مالاوي
1 ابريل 2023 00:15
قالت وكالة إغاثة طوارئ تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن حصيلة الضحايا في مالاوي جراء العاصفة المدارية المستمرة منذ مدة طويلة «فريدي» ارتفعت إلى 676 شخصاً.
ولا يزال هناك 537 شخصاً في عداد المفقودين، قالت السلطات إن فرص العثور عليهم ضعيفة، على الرغم من استمرار جهود البحث.
من المتوقع عموماً أن يصل عدد الضحايا إلى حوالي 1200 شخص وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».
وقال مسؤولو إدارة الكوارث إن الكثير من المجتمعات الريفية لا تزال معزولة عن بقية البلاد جراء فيضانات وانهيارات أرضية. ولا يمكن الوصول إلى بعض المناطق سوى عبر المروحيات أو القوارب.
كان إعصار «فريدي» قد وصل إلى اليابسة في جنوب شرق البلاد، للمرة الثانية خلال شهر، يوم 11 مارس، مسبباً أضراراً هائلة في مالاوي وموزمبيق المجاورة.
كان قد ضرب اليابسة في البداية في مدغشقر يوم 21 فبراير قبل أن يتحرك نحو موزمبيق، ثم يعود بعد ذلك عبر المحيط الهندي. وسجلت وفيات أيضاً في هاتين الدولتين.
في مالاوي الأشد تضرراً، تسبب «فريدي» في تشريد أكثر من نصف مليون شخص، بينما يخضع للعلاج حوالي 1300 شخص أصيبوا إصابات بالغة.
وتوقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن يكون هذا أطول إعصار منذ بدء عملية تسجيل أحوال الطقس. وأعلن «فريدي» إعصاراً في 6 فبراير.
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المصدر: وكالات
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